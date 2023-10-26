Altar Han kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor'u yenerek ateş hattından çıkan ve nefes alan Altınordu'da Altar Han Hidayetoğlu kendine geldi. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve son maçta takımının iki golünü atarak galibiyette başrol oynayan Altar Han, geçen sezon Düzcespor'da kiralık olarak forma giymiş ve rakip ağları 11 kez sarsma başarısı göstermişti. Bu sezon ise birçok deneyimli isimle yollarını ayıran ve altyapısından yetiştirdiği genç bir kadroyla mücadele veren kırmızı-lacivertlilerde ligde geride kalan 8 karşılaşmanın tümüne ilk 11'de başlayan ancak skor katkısı veremeyen 22 yaşındaki forvet Kırklareli maçındaki performansıyla alkış alırken, gelecek adına da umut verdi.