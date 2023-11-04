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Altınordu bir yıl sonra ilk peşinde

BERKE ÖZBAY
Altınordu bir yıl sonra ilk peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılan Altınordu uzun bir aranın ardından gözünü 3'te 3'e çevirdi. Kırmızı- lacivertliler en son 1. Lig'de mücadele ettiği geçen sezon Tuzlaspor ve Samsunspor'un ardından 22 Ekim 2022'de aldığı Denizlispor galibiyetiyle üç maç üst üste kazanmıştı. İzmir ekibi yarın Doğanlar Stadı'nda ağırlayacağı 1461 Trabzon'u da devirerek tam 380 gün (1 yıl 14 gün) sonra üçte üç yapmayı hedefliyor. Ligde ilk 8 maçta 6 gol atabilen Altınordu ise ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Karadeniz temsilcisine karşı son 2 haftada attığı 7 golle gözdağı verdi.
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