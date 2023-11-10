Altınordu’da Alperen 11’e

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda lider Esenler Erokspor'la karşılaşacak Altınordu'da son haftalarda yedek kulübesini mesken tutan savunma oyuncusu Alperen Selvi ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol stoper Mert Özmen'in yokluğunda Alperen'in görev alacağı belirtildi. İlk 8 karşılaşmada 11'de oynayan genç savunmacı son 3 müsabakada kesik yedi. Bu sezon sol bek pozisyonunda değerlendirilen Alperen'in bu kez asıl mevkisi olan stopere monte edilmesi bekleniyor. Alperen'in yedek soyunduğu son 3 maçta sol bekte Yusuf Acer ve Yusuf Can Esendemir oynadı.