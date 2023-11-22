Altınordu’da Ali Özgün krizi

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 1 ay önce kadro dışı bırakılan santrfor Ali Özgün'le mahkemelik oluyor. Bireysel antrenmanlara çıkmayan gurbetçi futbolcunun Türkiye'de doktor raporu alıp kulübe yolladığı öğrenilirken, yönetimin raporun alındığı tarihte Ali Özgün'ün Almanya'da olduğunu tespit ettiği ve konuyu yargıya taşıyacağı bildirildi. Altınordu'nun bu iddiasını kanıtlaması halinde Ali Özgün'ün yanı sıra raporu veren doktorun da sıkıntı yaşayacağı ileri sürüldü. Altınordu yönetimi, tecrübeli forvetin kulüpten hak etmediği alacaklarını istediğini savunurken, ilerleyen süreçte karşılıklı anlaşma sağlanmaması halinde kulüp ve oyuncu arasında tek taraflı fesih gerçekleşmesi bekleniyor.