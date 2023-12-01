Altınordu’da Şeref geri dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altınordu, ara transfer dönemi öncesi eski kanat oyuncusu Şeref Özcan'la söz kestiği öğrenildi. Geçen sezon kırmızı-lacivertli takımla 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Şeref, kulüpten ayrılıp Boluspor'la anlaşmıştı. Kırmızı-lacivertli kurmayların Bolu temsilcisiyle ilk yarı bitmeden sözleşmesini fesheden gurbetçi oyuncuyu yuvaya döndüreceği öğrenildi.

ALTAR HAN'IN YERİNE

Altınordu'nun en golcü isimlerinden olan Altar Han Hidayetoğlu'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol kanat arayışına giren İzmir ekibinin, Şeref'le temasa geçerek prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Boluspor formasıyla 1. Lig'de ilk yarıda 4 karşılaşmada 114 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu skora katkı sağlayamadı. 2020- 2021 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Şeref, 2.5 sezon kırmızı-lacivertli takımda oynadı.

KÜÇÜKTAKA ÇÖZÜM ARIYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son dört maçta galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Altınordu'da teknik heyet çözüm arıyor. Takımın en golcü isimlerinden Altar Han'ın sakatlığının ardından alternatif arayışına giren teknik direktör Atilla Küçüktaka, idmanlarda Ramazan Toprak'ı özel olarak hazırlıyor. Ligin ilk devresinin bitimine 4 maç kala kırmızı-lacivertliler, tüm puanlara talip. Bu hafta Van FK'yı ağırlayacak olan İzmir ekibi, yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmaya çalışacak.