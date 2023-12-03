Altınordu kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, evinde ağırladığı Vanspor FK ile berabere kaldı. 7'de sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Furkan Yöntem, pasını Sami ile buluşturdu. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. 14'te Berke'nin sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Ali, kafa vuruşu yaptı ancak top üstten auta gitti. 26'da İlkan, orta sahada rakibine yaptığı baskı sonucu topu kaparak ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 37'de Bekir, Altınordu savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. 45+1'de Harun, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine gönderdi, topla buluşan Berke vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. İlk yarı Altınordu üstünlüğüyle sonuçlandı.

YİNE OFSAYT KARARI VERİLDİ

48'de Alpay, sağ kanattan topu ceza yayı üzerine ortaladı, vole vuruşuyla topu kaleye gönderen Ali, kaleciyi geçemedi. 54'te sol kanattan kullanılan kornere Medeni yükselerek vurdu fakat top üstten auta gitti. 55'te Bekir, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 76'da Ahmet, sol kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, Ali vurdu ancak kaleci tokatlayarak kornere gönderdi. 81'de Bekir, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ve fileleri havalandırdı: 1-1. 90'da Ali, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Maç 1-1 sona erdi.

KÜÇÜKTAKA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, Vanspor FK ile oynanan kritik karşılaşmada geçtiğimiz hafta Diyarbekirspor karşısında sahaya sürdüğü 11'e kıyasla 1 değişiklik yaptı. Küçüktaka, Van ekibi karşısında hücumda Devrim'in yerine Furkan Yöntem'i sahaya sürmeyi tercih etti.