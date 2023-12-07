Altınordu’da Mert kesik yedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da stoper Mert Özmen, cezalı duruma düşmenin bedelini formasını kaybederek ödedi. İzmir ekibinin sezon başında 1461 Trabzon'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunmacı, ilk kez 5'inci haftadaki Bursaspor deplasmanında ilk 11'de forma şansı buldu. Daha sonra oynanan 7 karşılaşmada 11'deki yerini kaptırmayan Mert, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Esenler Erokspor deplasmanında görev yapamadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, bu müsabakanın ardından oynanan son 3 karşılaşmada Mert'i kulübede oturttu. Tecrübeli defans oyuncusu son 3 haftadaki Afyonspor, Diyarbekirspor ve Van Spor randevularında süre bulamadı.