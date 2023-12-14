  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da gol sıkıntısı

Altınordu’da gol sıkıntısı

Ramazan Toprak bu sezon gol atamayan isimlerden biri oldu.

HABER MERKEZİ
Altınordu’da gol sıkıntısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 sınavında Play-Off hattındaki rakipleri Van Spor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen düşme hattındaki Altınordu, son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. Kümede kalma barajının 1 puan gerisinde yer alan İzmir ekibinde golcüler beklenen katkıyı veremedi. Kırmızı-lacivertliler son 5 maçta sadece 1 gol atabildi. Tecrübeli santrfor Ali Özgün'le ilk yarı bitmeden yollarını ayırıp genç sol kanat Altar Han'ın sezonu kapatmasıyla sıkıntı yaşayan Altınordu, ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA