Altınordu’da gol sıkıntısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 sınavında Play-Off hattındaki rakipleri Van Spor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen düşme hattındaki Altınordu, son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. Kümede kalma barajının 1 puan gerisinde yer alan İzmir ekibinde golcüler beklenen katkıyı veremedi. Kırmızı-lacivertliler son 5 maçta sadece 1 gol atabildi. Tecrübeli santrfor Ali Özgün'le ilk yarı bitmeden yollarını ayırıp genç sol kanat Altar Han'ın sezonu kapatmasıyla sıkıntı yaşayan Altınordu, ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlıyor.