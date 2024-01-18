Altınordu transfer için beklemede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ara transfer döneminde sessiz kaldı. Sezon başındaki kadrosundan 5 oyuncuyla yollarını ayırıp, iki sakat veren kırmızı-lacivertliler henüz takviye yapmadı. Transfer listesini hazırlayan İzmir temsilcisinin oyuncuların yüksek ücretler istemesi nedeniyle beklemede olduğu ifade edildi. Altınordu, 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin son günlerinde yeni isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer piyasasının düşmesini bekleyen kurmaylar takıma 4-5 takviye yapmayı planlıyor.