Altınordu bu sezon sonunu getiremiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, bu sezon 4 kez son anlarda kalesinde gol görerek 5 puanı elinden kaçırdı. Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Bld'yle karşılaşan İzmir ekibi, 90'da yediği golle rakibine 3-2 yenilip 1 puandan oldu. Kırmızı-lacivertliler 2. yarıda da bu kez konuk olduğu Nazilli ekibinin 90+4'te attığı golle 1-1'lik beraberlikle 2 puanı kaybetti. Başkent'te Ankara Demir önünde 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir ekibi 90+4'te dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Van Spor FK deplasmanında da aynı kaderi yaşayan Altınordu, 90+1'de yediği golle sahadan puansız ayrıldı. Altınordu, Buca deplasmanında ise 85'te yediği golle beraberliği kaçırmıştı.