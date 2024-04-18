  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu bu sezon sonunu getiremiyor

Altınordu bu sezon sonunu getiremiyor

HABER MERKEZİ
Altınordu bu sezon sonunu getiremiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, bu sezon 4 kez son anlarda kalesinde gol görerek 5 puanı elinden kaçırdı. Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Bld'yle karşılaşan İzmir ekibi, 90'da yediği golle rakibine 3-2 yenilip 1 puandan oldu. Kırmızı-lacivertliler 2. yarıda da bu kez konuk olduğu Nazilli ekibinin 90+4'te attığı golle 1-1'lik beraberlikle 2 puanı kaybetti. Başkent'te Ankara Demir önünde 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir ekibi 90+4'te dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Van Spor FK deplasmanında da aynı kaderi yaşayan Altınordu, 90+1'de yediği golle sahadan puansız ayrıldı. Altınordu, Buca deplasmanında ise 85'te yediği golle beraberliği kaçırmıştı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA