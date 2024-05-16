Altınordu satılıyor

TFF İkinci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon takım 1'nci Lig'den düşünce kulübü devretme kararı alıp daha sonra bu kararından vazgeçen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon öncesi yatırımcılarla görüşmeleri sıklaştırdığı öğrenildi. Bu sezon kendi özkaynaklarıyla kümede kalmayı başaran kırmızı-lacivertlilerde Özkan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dert yanmıştı. Kulübün internet sitesindeki yazısında yeni bir döneme gireceklerini belirtip, şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacağının sinyalini veren Başkan Özkan, ilk iş olarak Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve ekibiyle yolları ayırdı.

AKADEMİ ÖZKAN'IN OLACAK

Başkan Özkan'ın son olarak iç sahada oynanan Ankaraspor maçı öncesi antrenörlere plaket vererek teşekkür ettiği öğrenildi. Altınordu ile geçen sezon ilgilenen Süper Lig ekibi Samsunspor'un yine İzmir ekibiyle temas halinde olduğu belirtildi. Özkan'ın akademide Avrupa takımlarının sistemine geçeceklerini söylediği açıklamasının ardından Samsunspor dışında yabancı yatırımcılarında kulüple ilgilendiği iddia edildi. Özkan, yaptığı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın A takımın yarışmacı haklarını satıp, akademide yetiştirici olarak hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Bu arada A takımda sözleşmesi sona eren 10 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kadroda 15 futbolcu kaldı.

KÜÇÜKTAKA İLE YOLLAR AYRILDI

ALTINORDU ile yollarını ayıran Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, İzmir ekibiyle sözleşmesinin sona erdiğini ve kariyerine başka bir kulüpte devam edeceğini açıklayarak, "Yeni dönemde biz olmayacağız. Altınordu'daki görevimiz sona erdi. Kulübümüzün geleceğe güzel adımlar atmasını istiyoruz, temennimiz bu yönde. Burada 9 yıl boyunca hem kaleci antrenörlüğü bölümünde hem de son sezon en zoru olan teknik adam olarak çalıştım. Ekip halinde çok değerli kaleciler yetiştirdik. Bu sezon gencecik takımın ligde kalması da çok önemliydi. Ekip olarak başardık. İnşallah kulübümüz adına çok güzel bir gelecek olur. Ayrılsak da her zaman Altınorduluyuz" diye konuştu.