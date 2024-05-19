Altınordu’nun değişilmezi Yusuf

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezonun sona ermesiyle sözleşmesi biten 10 futbolcuyla yollarını ayırma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, serbest kalan isimler arasından sadece sol bek Yusuf Acer'i kadroda tutma kararı aldı. İzmir temsilcisi, dış transferle kulübe gelen Devrim Taşkaya, Onur Ramazan Toprak, Eray Ataseven ve Onurcan Güler'in yanı sıra altyapı patentli Yusuf Can Esendemir, Alperen Selvi, Altar Han Hidayetoğlu, Furkan Metin, Rahmi Kaya ve Gökberk Efe ile vedalaştı. Altınordu'da sözleşmesi biten Yusuf Acer'le ise mukavele yenileneceği öğrenildi. Altınordu altyapısında yetişen Yusuf, farklı kulüplerde oynadıktan sonra sezon başında yuvaya dönmüştü.