Altınordu’da gündem Kaan

TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk iddiasıyla başlayacağı yeni sezon öncesi gurbetçi kanat oyuncuları Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile santrfor Emre Aydınel'i kadrosuna dahil eden Altınordu, şimdi de Kaan Baysal'ı listesine ekledi. Transferde Avrupa'da yetişen Türk oyunculara yönelen kırmızı-lacivertli ekibin yeni teknik patronu Olcay Şahan'ın Ankaraspor'dan öğrencisi olan 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

KAAN HOLLANDA ÇIKIŞLI

PSV Eindhoven altyapısında yetişen Belçika doğumlu Kaan Baysal, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında oynadıktan sonra Getafe CF B (İspanya), Sporting Hasselt, Patro Eisden Maasmechelen (Belçika), Sancaktepe ve Afyonspor kulüplerinde görev yaptı. Geçen sezon Play-Off oynayan Ankaraspor'da 34 müsabakada görev yapan Kaan Baysal, 4 gol atıp, 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.