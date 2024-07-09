Altınordu Efeler el ele

ALTINORDU Futbol Kulübü, TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 ile genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. Öz Kaynak Sistemi'nden sayısız futbolcu yetiştiren İzmir ekibi, kadrosunda değerlendiremediği bazı oyuncuları Efeler 09'a verecek. Efeler 09 Kulübü ile genç futbolcuların gelişimi ile ilgili yeni bir döneme imza attıklarını dile getiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu sezon U19 Elit A Ligi'ne katılmama kararı aldık. U19 Ligi'nde oynayacak 12 oyuncumuz var ve bunları Efeler'in üçüncü lig kadrosunda değerlendirmeye karar verdik" dedi.

"KAZANACAĞIZ"

EFELER 09 SFK Başkanı Mahmut Gözüaçık da "Kazan kazan sisteminde hepimiz kazanacağız" derken, "Misyon ve vizyonu uygun iki takım olarak işbirliğine gittik. Tek ve en büyük hayalimiz gençlerimizin yetişmesi ve milli takımlara yükselmesi" ifadelerini kullandı.