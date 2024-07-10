Edin Terzic Altınordu’da!

HAZİRAN ayında Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Hırvat asıllı Alman Teknik Direktör Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti. Beşiktaş'ta Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, o dönem Beşiktaş forması giyen Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'la hasret giderdi. Ziyarete Şahan'ın eski takım arkadaşı ve Beşiktaş U19 Antrenörü Veli Kavlak da katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Alman teknik adamla bir araya gelip sohbet ederken fikir alışverişi yapıldı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2024 yılları arasında B. Dortmund'da görev yaptı. Dortmund, geçen sezon Terzic yönetiminde Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptırdı.

GURBETÇİ METE İMZALAYACAK

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Karaman FK'dan 26 yaşındaki gurbetçi stoper Mete Yıldız'la anlaşmaya vardı. Mönchengladbach altyapısında yetişen Mete, Fenerbahçe U21, Uşak, Çorum, Van ve Afyon'da da top koşturdu. Geçen sezon Karaman'la 2. Lig'de 32 maçta görev yapan gurbetçi oyuncu, 1 gol attı.