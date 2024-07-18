Altınordu’da Olcay Şahan iddialı: Şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Olcay Şahan, yeni sezon öncesinde şampiyonluk yarışı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Altınordu TV'ye açıklamalarda bulunan genç teknik adam, Kocaeli Kartepe'deki çalışmaların çok güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, "Futbolcularımız birbirleri ile çok güzel bir uyum sağladı. Birçok transfer gerçekleştirdik ve transferimizin birçoğu ilk kamp dönemine yetişti. Kamp başlangıcında neredeyse bütün transferlerin burada olması bir kulüp açısından çok güzel bir şey. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza, sportif direktörümüze, oyuncu alım direktörümüze tekrar teşekkür ediyorum. Bir de önemli olan ilk etap kamp döneminde kimsenin sakatlanmaması oldu" dedi.

Takım içerisindeki ortamı da değerlendiren Şahan, "Takımımızda şu anda tam bir kolej havası var. Benim futbolculuk dönemimde de bulunduğum kulüplerde böyle bir ortam vardı. Çoşkulu, istekli ve arzulu hiç pes etmeyen takımlardık. Bunun aynısını Altınordu'da sağlayacağız. Yeni sezonda futbolseverler, genç, dinamik ve istekli ; oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyecekler.

HEDEFLEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK GELECEKTİR

Yeni sezonda şampiyonluk yaşayarak Altınordu'yu bir üst lige çıkaracaklarını dile getiren Olcay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımız istediklerini bir araya getirdiği takdirde sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum. Rakiplerimizin bütçesi, ne kadar para harcadıkları bizi hiç ilgilendirmeyecek. Biz mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir takımla nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz."

EGE ARSLAN: "LİGE İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

A Takım oyuncularımızdan Ege Arslan da takım olarak birlik ve beraberliklerinin en üst seviyede olduğunu belirterek sezona iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kocaeli Kartepe kampı sırasında Altınordu TV'ye açıklamalarda bulanan genç futbolcu, "Yeni sezon hazırlıklarımız çok güzel devam ediyor. Takım içerisindeki birlikteliğimiz ve uyumumuz çok iyi. Ligin başlamasına bir buçuk ay gibi bir zaman kaldı. Kalan sürede çok iyi çalışıp lige en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Büyük bir aile olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Ege Arslan, "Transfer döneminde Almanya'dan ve başka takımlardan abilerimiz kadromuza dahil edildi. Takım içindeki uyum çok güzel. Olcay Şahan hocamızla da kısa bir süre içinde…

"LİGE İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Altınordu'nun genç futbolcularından Ege Arslan, takım olarak birlik ve beraberliklerinin en üst seviyede olduğunu belirterek sezona iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kocaeli Kartepe kampı sırasında Altınordu TV'ye açıklamalarda bulanan genç futbolcu, "Yeni sezon hazırlıklarımız çok güzel devam ediyor. Takım içerisindeki birlikteliğimiz ve uyumumuz çok iyi. Ligin başlamasına bir buçuk ay gibi bir zaman kaldı. Kalan sürede çok iyi çalışıp lige en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

BÜYÜK AİLE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Büyük bir aile olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Ege Arslan, "Transfer döneminde Almanya'dan ve başka takımdan abilerimiz kadromuza dahil edildi. Takım içindeki uyum çok güzel. Olcay Şahan hocamızla da kısa bir süre içindne güzel bir taktik uyum yakaladık. Bunu çalışarak geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

EN İYİ YERE TRANSFER OLMAK İSTİYORUM

Öte yandan Altınordu forması ve U18 Milli Takımımız forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ve bazı kulüplerin transfer listesinde yer alan genç yetenek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon burada çok iyi çalışıp kendimi göstermek istiyorum. Elbette burada sahanın içinde kalmak istiyorum, hep oynamak istiyorum çünkü bir oyuncu oynadıkça gelişir. En iyi şekilde performansımı gösterip buradan en iyi yere gitmek istiyorum"