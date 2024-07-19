Altınordulu Mert Furkan Bayram o takıma gitti

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç ve başarılı kalecisi Mert Furkan Bayram, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer oldu.

Altınordu Bornova Futbol Okulları'ndan (AFO) keşfedilen genç eldiven, Altınordu'nun akademi takımlarında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonunda A Takıma yükseldi. U15, U17, U18 ve U19 Milli Takımımız ile birçok maçta forma giyen 19 yaşındaki milli kaleci, şu anda İrlanda'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası maçlarında da U19 Milli Takımımızın kalesini koruyor.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Geçen sezon ilk kez TFF 2. Lig'de forma şansı bulan 1.88 boyundaki kaleci, görev yaptığı 16 maçta başarılı performansı ile göz doldurdu. 2. Lig'deki ilk sezonunda 6 maçta kalesini gole kapatmayı başaran genç kalecimiz, futbol kamuoyunda gelecek vaat eden bir isim olarak herkesin dikkatini çekmişti.

MERT FURKAN BAYRAM'DAN VEDA MESAJI

İrlanda'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nda U19 Milli Takım kalemizi koruyan genç eldiven, kamptan gönderdiği "8 yaşında kapısından girdiğim, yaklaşık 11 yılımın geçtiği Altınordu Kulübü ile bugün ayrılık vakti… Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu kulüp adına da herşey güzel olur. Şimdi yeni maceralara atılma zamanı" mesajı ile Altınordu'ya veda etti

ALTINORDU'DAN MERT FURKAN PAYLAŞIMI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü de Mert Furkan Bayram'ın küçüklüğünden itibaren değişik yaş kategorilerindeki forma giydiği maçlardan hazırlanan bir video klip yayınladı. Kulübün paylaşımı da şu şekilde:

"TEŞEKKÜRLER MERT FURKAN BAYRAM

Kulübümüzün oyuncu yetiştirme pramidinin en tabanındaki Altınordu Futbol Okullarımızdan keşfedilen, akademide futbol eğitimini alan ve sonrasında A Takım formamızı terleten Mert Furkan Bayram, ilerleyen süreçte yine kulübümüzün hedefleri doğrultusunda daha büyük takımlarda forma giyeceğine inancımız tamdır. Gittiğin tüm takımlarda Altınordu'muzu gururla temsil edeceğine ve genç futbolcu kardeşlerimize her zaman örnek olmaya devam edeceğini biliyoruz. Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."