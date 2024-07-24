Altınordu’nun yeri burası değil”

Altınordu'nun yeni transferi Alper Tursun, Altınordu'nun yerinin TFF 2. Lig değil, TFF 1. Lig olması gerektiğini söyledi.

İzmir ekibinin futbolcularından Alper Tursun ve Mustafa Kocabaş, Kocaeli Kartepe kampını değerlendirdi.

Antrenman öncesinde konuşan Alper Tursun, hem saha içinde hem de saha dışında herkesin birbiri ile iyi anlaştığını belirterek, "Takım içinde arkadaşlık, uyum gayet iyi herkes birbirini çok çok iyi tamamlıyor. İdmanda ve idman sonralarında herkes herkesle gülüyor, eğlenebiliyor, çok da iyi çalışıyoruz. Hocamız iyi çalıştırıyor bizi, yorucu antrenmanlar geçiyor. Çalışmalarımız şu ana kadar iyi geçti. Yeni transfer gibi gözüksem de ben Altınordu'da daha önce forma giymiştim. Onun için bu camiayı çok iyi biliyorum. Bizim yerimiz TFF 2. Lig değil TFF 1. Lig olmalı. İnşallah bu sene hep birlikte bu başarıyı elde edeceğiz ; birinci olarak çıkacağız diye düşünüyorum" dedi

MUSTAFA KOCABAŞ: BU SENE DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYORUM

Akademiden bu sezon A Takıma yükselen Mustafa Kocabaş da "Kocaeli kampımız en iyi şekilde devam ediyor, iyi çalışıyoruz. Gurbetçi arkadaşlarımız abilerimiz var onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, onlarda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu sene daha çok süre almak istiyorum bunun içinde çok çalışıyorum" diye konuştu.