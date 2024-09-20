Murat Korkmaz’dan Altınordu değerlendirmesi

TFF İkinci Lig ekiplerinden Altınordu'da A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, hafta sonu deplasmandaki Kırklarelispor maçından en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Sonuç odaklı bakıldığı zaman lige iyi başladık fakat eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Yeni oluşturulan bir takım olduğumuz için uyum süreci içindeyiz. A Takım düzeyinde büyük oranda bir değişiklik yapıldığı için bu süreçler kolay olmuyor. Bu sürecin içinde puanlar toplamak bize ayrı katkı sağlıyor. Hafta sonu deplasmanda Kırklarelispor ile bir maça çıkacağız. Deplasman maçları zordur ama biz de bu deplasmandan en iyi sonuçla dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ

Takımın içinde bulunduğu ortamın ve havasının çok iyi olduğunu vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gurbetten arımıza katılan arkadaşlarımız var. Biz onlara burada bir aile olduğumuzun sözünü vermiştik. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Onların tüm sorunları ve dertleri ile ilgileniyoruz. Bu durum onlar için de tabiki kolay değil. Ülke ve lig değiştiriyorsunuz. Biz bunun farkındaydık ama bu süreci başta Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve tüm çalışanlarımız ile atlatmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni katılanlara burada kendi evlerindeymiş gibi hissettirdik. Yine evimizde oynanan iki maçta tribünleri dolduran ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yolumuz uzun eksikliklerimizin farkındayız. Aldığımız sonuçlara güvenip boş hayallere kapılmıyoruz. Çok çalışıp, başarıyı yakalayacağız"