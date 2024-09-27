TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Olcay Şahan, Pazar günü 24 Erzincanspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Altınordu, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

"İKİ NET GOLÜMÜZÜN OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLMESİYLE PUAN KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Öğleden sonra yapılan antrenman sırasında Altınordu TV'ye konuşan genç teknik adam, "Hafta başından beri rakibimizi analiz ediyoruz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Son maçımızdaki hakem hataları hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama iki tane net golümüz verilmedi. O maçta sahadan beraberlikle ayrıldık fakat maçın özetinde de görüleceği üzere iki tane net golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Net gollerimizin elimizden alınması sonucu puan kaybetmek üzücü" dedi.

"COŞKULU OYUNUMUZU SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Pazar günü ligin zirvesinde yer alan 24 Erzincanspor'u konuk edeceklerini ifade eden Olcay Şahan, "Pazar günü bizi güzel bir maç bekliyor. Rakibimiz de lige oldukça iyi başlangıç yaptı. Biz de iç sahada coşkulu ve arzulu oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Mili araya kadar iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Zaman zaman mili takıma oyuncular da veriyoruz. Bu bizi biraz zorlasa da geniş kadromuz sayesinde bunların üstesinden geliyoruz. Geniş ve alternatifli bir kadro sunan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Geniş kadromuz sayesinde takım içindeki rekabet de üst düzeyde. Forma şansı bulan oyuncular buldukları forma şansını iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Başarılı olmamızın arkasında yatan nedenlerden birisi de az oynayan oyuncularımızın ilk 11'deki oyunculara baskı yapmasıdır"

Genç teknik adam, çok çalışarak her gün iyi olmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda hiçbir zaman yeterli olamazsın. Her gün çok çalışmak zorundasın. Takım olarak hücum futbolu oynama çalışıyoruz. Zaman zaman iyi işler çıkarıyoruz. Daha iyi olmak için çok çalışmak zorundayız. Oyuncularım da oyun felsefimizi algılayıp ona göre mücadele ediyorlar. Futbolcularım bu ligin futbolcusu değil; onlar Süper Lig ve Avrupa'da oynayacak kapasiteye sahipler. Bizler onlara destek olmaya çalışıyoruz"

Olcay Şahan, pazar günü oynanacak maçta taraftarları Torbalı'ya beklediklerini ifade ederek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin yanında yer alıyorlar. İnşallah bu taraftar sayımız da artacaktır. Takımımızdaki gençlerin bu desteğe ihtiyaçları var. Altınordu'nun evlatları taraftarsız olmaz" diye konuştu.

EREN TOKAT: TEK İSTEĞİMİZ KAZANMAK

Altınordu'nun kaptanı Eren Tokat da 24 Erzincanspor maçı ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"Rakibimiz uzun yıllardır bu ligde oynayan play-off başarısı göstermiş bir takım. Ancak burası bizim evimiz kim olursa olsun tek isteğimiz kazanmak"

BAŞARININ SIRRI TAKIM ARKADAŞLIĞINDA

Sezona iki galibiyet iki beraberlikle başladıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcumuz, "İlk 3 haftayı gol yemeden tamamladık. Geçen hafta şanssız iki gol yedik. Güzel bir takımımız var. Saha içinde ve dışında çok iyi birliktelik oluşturduk. Herkes düşen arkadaşının elinden tutup kaldırıyor bence başarımızın en büyük sebebi içerdeki takım olma istediğimiz var arzumuz. Lige güzel başladık, güzel şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Takım içindeki forma rekabeti çok güzel. Yedek kulübesinde sıra bekleyen arkadaşlarımızın isteği ve arzusu saha içindekileri daha da itiyor" dedi.

"GENÇLERE ABİLİK YAPMAK ÇOK GÜZEL"

"Altınordu'nun kaptanı olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise Eren Tokat, "Türkiye'nin Altınordusu'nun kaptanı olmak gerçekten çok güzel. Gençlere abilik yapma şansı tanıyan, bana güvenen herkese teşekkür ederim" diye cevapladı.

Takıma ilk geldiği günlerde biraz korkuları olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk geldiğimde tecrübesiz genç bir takıma geldim diye düşündüm. Dışarıdan öyle gözüküyorduk. Bu takım başarılı olacaktır buna inanıyorum. Bizim takımın inancı, dinamikliği diğer takımlara zorluk çıkaracaktır. Ben takım olarak başaracağımıza inanıyorum"