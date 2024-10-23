Dipten zirveye

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu geçmişe adeta sünger çekerek küllerinden doğdu. 2022- 2023 sezonunda 1. Lig'de

tutunamayan ve 2. Lig'e düşen İzmir ekibi, geride kalan sezonda da kümede kalma yarışı verirken, bu sezon ise tam tersi bir performans sergileyerek üst basamakların değişilmezi oldu.

Kırmızı lacivertliler iki sezon önce yer aldığı Birinci Lig'de oynadığı 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgiyle küme düşmüştü. İzmir ekibi Altınordu uzun süre ateş hattında yer aldığı geçen sezon ise 36 mücadelede 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 de mağlubiyet alarak son haftalarda lige tutunmayı bilmişti.

ŞAMPİYONLUK ADAYI

Kırmızı-lacivertliler, bu sezon ise yeni bir transfer politikası ile birlikte çoğunluğu gurbetçi futbolculardan oluşan kadrosu ve teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Olcay Şahan ile adeta şahlandı. İzmir temsilcisi ligde 8 hafta geride kalırken aldığı 5 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 18 puan yazdırarak zirve ortağı oldu. Şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında gösterilen Altınordu, geride kalan haftayı averajla lider durumdaki Batman Petrolspor ile aynı puanda tamamlarken yoluna emin adımlarla namağlup bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Zirve yarışına ağırlığını koyan Altınordu, hafta sonunda Beykoz Anadolu'yu 3-1 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalarken, ilk kez de deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler daha önce gurbette oynadığı maçlarda Kepezspor, Kırklarelispor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor maçlarından sahadan beraberlikle ayrılmıştı.