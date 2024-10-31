Altınordulu futbolcular galibiyetten emin

Nesine TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcularından Mete Yıldız ve Bahattin Karahan, Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor'u mağlup edip yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

İzmir ekibinin tecrübeli savunma oyuncularından Mete Yıldız, geçen hafta Fethiyespor maçında galip gelmek için son ana kadar mücadele ettiklerini hatırlatarak, "O maçta galibiyet golünü atamayınca sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Fethiyespor maçı geride kaldı. Artık hafta sonu deplasmandaki Batman Petrolspor maçına odaklandık. Pazar günü oynayacağımız maça çok iyi hazırlanıp o maçtan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz. Son oynadığımız deplasmanda Anadolu Beykozspor'u mağlup etmiştik bu hafta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerinde toplayan Bahattin Karahan da "Bence geçen hafta Fethiyespor maçında iyi performans ortaya koyamadık ama yine de son ana kadar mücadele ettik. Bir çok pozisyona girmemize rağmen galibiyet golünü atamadık. Kötü performansa rağmen bir puan alabilmek iyi bir şeydir. Hafta sonu Batman Petrolspor ile oynayacağımız maça konsantre olacağız. Deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışının içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz Altınordu'yu sezon sonunda bir üst lige çıkarmak" dedi.