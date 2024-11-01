Altınordu zorlu sınavda

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Batman Petrolspor'la karşılaşacak Altınordu, Batman temsilcisine taraftarının önündeki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0, Beykoz Anadoluspor'u 2-0, Altay'ı 5-0, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 yenerek 4'te 4 yapan ve 12 puan toplayan Batman Petrolspor, bu periyotta kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı verdi. Deplasmanda çıktığı ilk 3 müsabakada Kepezspor (0-0), Kırklarelispor (2-2) ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'la (0-0) berabere kaldıktan sonra Beykoz Anadoluspor'u 3-1 yenerek ilk dış saha galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi evine bir kez daha 3 puanla dönmek istiyor. Batman'da dolu tribünler önünde oynayacaklarını dile getiren teknik direktör Olcay Şahan, "Taraftarları onlara büyük destek veriyor. İlk kez fazla taraftar önünde mücadele edeceğiz. Galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.