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Altınordu doludizgin

Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda Adana 01 FK’yı Sami ve Furkan’ın golleriyle yenerek takibi sürdürdü.

HABER MERKEZİ
Altınordu doludizgin

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Adana 01 FK'yı mağlup etti: 0-2. Son üç maçını kazanarak yükselişe geçen İzmir ekibi, Adana temsilcisini de yenerek dörtte dört yaptı. Altınordu, Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıda rakibi karşısında bulduğu fırsatları cömert bir şekilde harcadı. Özellikle Bahattin ile Hüseyin'in pozisyonlarında rakip kaleci Muharrem Tunay kalesinde devleşti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Altınordu, 57. dakikada Sami Satılmış'ın golüyle 1-0 öne geçti. 84'te sahneye çıkan Furkan Yöntem farkı ikiye çıkardı: 0-2. Müsabaka 2-0 sona erdi.

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