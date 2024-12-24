Altınordu’nun keyfi yerinde

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda son sıradaki eksi 2 puanlı Afyonspor'u 6-0 mağlup eden Altınordu, 2 maçlık galibiyet özlemini dindirerek devre arasına moralli girdi. İlk yarıyı lider Sarıyer'in 6, zirve takipçisi Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan 35 puanlı İzmir temsilcisi, Afyon'da 62. dakikaya kadar suskun kalsa da sonrasında rakibini gol yağmuruna tutmayı başararak 3 puanı hanesine yazdırdı.

17 MAÇTA SADECE 2 KEZ YENİLDİ

Gurbetçi kanat oyuncusu Hüseyin'in 62 ve 65. dakikalarda attığı gollerle rahatlayan kırmızı-lacivertliler; Bahattin, Furkan Emin, Sami ve Kaan ile farka koştu. İlk devrede 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Altınordu 34 gol atıp 14 gol yedi. Evindeki son 2 müsabakasını kazanamayan kırmızı-lacivertliler deplasmanda ise üst üste 3 galibiyet almış oldu. Altınordu'da Kaan sarı kart cezalısı durumuna düştü.

'KADROMUZA İNANIYORDUK'

ALTINORDU Teknik Direktörü Olcay Şahan, 27 Mayıs 2024'te göreve başladığı kırmızı- lacivertli kulüpte yılı güzel bir galibiyetle noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezonun ilk yarısı bizim adımıza oldukça verimli geçti. Yeni oluşturduğumuz kadromuzla sezona çok iyi başlangıç yaptık. Belki de futbol kamuoyunda kimse bizim bu kadar başarılı olacağımızı beklemezken bizler kadromuza en baştan beri inanıyorduk" diye konuştu.