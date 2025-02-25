Altınordu: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

İzmir ekibi, cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Altınordu TV'ye konuşan Mete Yıldız, Beykoz Anadolu Spor maçının hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirterek, "En son sahamızda oynadığımız Ankaraspor maçında geriden gelip güzel bir galibiyet aldık. Şimdi tüm hızımızla Beykoz maçı için hazırlıklarımız sürüyor. Bu maçtan da galip gelip serimize devam etmek istiyoruz. Ben de sakatlıktan sonra takıma döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Devre arasında Altınordu'nun kadrosuna dahil olan Ankaraspor ile oynanan maçta ilk kez Altınordu formasını giyen Ali Barak da "Ankaraspor maçında forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Bu hafta Beykoz Anadolu Spor maçını da kazanıp galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Ben de forma şansı bulduğumda elimde geleni yapıp daha çok çalışıp takıma katkı vermeye çalışacağım. Burada günden güne takıma daha iyi uyum sağlıyorum. Umarım bu maçtan galip ayrılırız" diye konuştu.