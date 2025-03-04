Altınordu’ya rakip tesellisi

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisi sona eren 3'üncü sıradaki Altınordu, lider Sarıyer'in evinde 4'üncü basamaktaki Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalmasıyla teselli buldu. Bu sonuçlarla İzmir ekibinin zirveyle arasındaki 9 puanlık fark açılmadı. Kırmızı- lacivertliler, kendisi gibi 38 puanı bulunan Kastamonuspor'u da yine averajla altında tuttu. Altınordu'nun 2'nci basamaktaki Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkı ise 5'ten 7'ye yükseldi. Bu hafta deplasmanda Fethiyespor'la karşılaşacak Altınordu'da sarı kart cezalısı Yusuf Şahin forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi, Ege derbisinde Fethiyespor'a konuk olduktan sonra, sahasında ikinci sıradaki Batman Petrolspor'u ağırlayacak