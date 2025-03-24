Altınordu’ya derbi morali

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu, 2 kez geriye düştüğü Altay derbisinden 3-2'lik zaferle ayrılarak moral buldu. Kırmızı-lacivertli takımın 3 haftalık galibiyet özlemi derbiyle sona erdi. Ligde son 3 maçından 2 puan çıkardıktan sonra düşme hattındaki Altay'ı dize getiren Altınordu 52 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştıran İzmir temsilcisi, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında 2-0 yendiği siyah-beyazlı ekibi ikinci yarıda da dize getirdi.

SAMİ'Yİ UNUTMADILAR

Altınordulu futbolcular derbide 3-2 öne geçtikten sonra sakatlık yaşayan takım arkadaşları Sami Satılmış'ı unutmadı. Hüseyin Bulut'un 89'uncu dakikada attığı golün ardından Sami'nin formasını sergileyen kırmızı-lacivertli ekip, soyunma odasında da coşkuyla zaferi kutladı. Ligde çarşamba günü düşme hattındaki Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

HÜSEYİN GOLLERİYLE TAKIMINA HAYAT VERDİ

ALTINORDU'NUN golcü oyuncusu Hüseyin Bulut, Altay derbisinin yıldızı oldu. Gurbetçi futbolcu İzmir derbisinde iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu. Takımı 1-0 gerideyken beraberlik golünü keydeden 25 yaşındaki oyuncu, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı. Ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Hüseyin, gol krallığında da Kemal Rüzgar'ın ardından ikinci sıraya yükseldi