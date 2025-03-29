Altınordu’nun yolu çok uzun

NESİNE İkinci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftada düşme hattındaki takımlardan önce Altay'ı 3-2 (D), daha sonra Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Altınordu, kalan 5 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynayacak. İzmir temsilcisi ilk olarak 2 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Kastamonuspor'un konuğu olacak. Kırmızı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından İzmir'e dönmeyerek direkt Trabzon'a gidecek ve 6 Nisan'daki 1461 Trabzon FK sınavının hazırlıklarını burada sürdürecek. Altınordu zorlu 2 deplasmanın ardından evinde Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak. Daha sonra üst üste İskenderunspor ve Sarıyer'e misafir olacak kırmızılacivertliler, son hafta İzmir'de oynanması gereken Afyonspor karşılaşmasında rakibin ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılacak.