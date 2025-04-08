Altınordu kaçana yanıyor

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenildikten sonra dün de Trabzon'da 1461 Trabzon'a 1-0 mağlup olan Altınordu, İzmir dışında oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı. Dış sahadaki son 4 karşılaşmada Fethiyespor'a da 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler sadece İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yenebildi. Yaşadığı puan kayıplarıyla 4'üncü sıradan 5'inci basamağa gerileyen 55 puanlı Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan beklentileri karşılayamadı. İzmir ekibinde maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan'ın yerine görev gelen Parlatan, 1.5 puan ortalaması tutturabildi. Olcay Şahan döneminde zirvenin 8 gerisinde yer alan Altınordu, Parlatan'la birlikte liderin 17 puan gerisinde kaldı.