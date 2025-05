Altınordu’nun başarılı kalecisinden iddialı açıklama

İzmir ekibi, ligin son haftasındaki rakibi Afyonspor'un ligden çekilmesinden dolayı hafta sonu maç yapmayacak ve gelecek hafta Adana 01 FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

ÜST LİGİN HAYALİNİ KURUYORUZ

Genç bir takım olmalarına rağmen lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan başarılı eldiven, "Lig bizim için çok iyi başladı. Genelde böyle genç takımlar için lig pek iyi başlamaz. Çünkü ilk maçlar zor olur fakat biz sezona iyi başlangıç yaptık. İlk üç hafta gol yememiştim. Sonrasında bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamasak da ilk yarıyı iyi bir yerde tamamladık. Sezonun ikinci yarıları her zaman zor oluyor. Takımlar kadrolarını oturtuyor, deplasmanlar zor oluyor. Sezon sonu itibari ile Play-off'lara kalmayı başardık. Rakibimiz Adana 01 FK oldu. Bizim o maç öncesinde kendimize güvenimiz tam. Takım içinde tam bir aile ortamı var. Adana deplasmanında bir üst tura çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu gerçekleştirebilmek için de çok çalışacağız. Kolay olmayacak bunun bilincindeyiz. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Bu sene üst lige çıkmayı hak ettik, bunu gerçekleştirmek için çok fedakarlıklar yaptık. Elimizden ne geliyorsa bunun 200 katını yaptık. Tüm takım bir üst lige çıkmayı hayal ediyoruz. Tabi ki bu işler, hayalle olmuyor çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız" dedi.

Takım içinde play-off havasının yaşanmaya başladığını dile getiren Serhat Öztaşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Benim ilk play-off tecrübem olacak. Zaten bir çok arkadaşımın da öyledir. Takım içindeki tecrübeli abilerimiz bu heyecanı yaşadı, bizler ilk kez yaşayacağız. İnşallah bu süreci de iyi şekilde yöneteceğiz"

İKİNCİ LİG TAKIMI DEĞİLİZ

Başarılı kaleci, play-off öncesinde iddialı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tüm takım Play-off'a kilitlenmiş durumda. O maçlarda ne gerekiyorsa tüm arkadaşlarım fazlasıyla yapmaya hazır. Güzel bir kulüpte futbol onuyoruz. Şu anda etrafıma baktığımda bile her türlü imkana sahibiz. Altınordu olarak ikinci lig takımı değiliz. Burada olmamızın tek sebebini şanssızlık olarak görüyorum. Kulübümüzde tüm imkan ve olanaklar var. Başkanımızı, sevdiklerimizi mutlu etmek için bir an önce bu ligden üst lige çıkmamız lazım. Yine bize içerde ve dışarıda oynadığımız maçlarda destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Adana'daki maçta ve sonraki maçlarda onları yine yanımızda görmek istiyoruz. Bu maçlarda onların desteğine her zamandan fazla ihtiyacımız olacak."

YÜKSELEN PERFORMANSA YORUM

Öte yandan bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerinde toplayan Serhat Öztaşdelen, yükselen performansı içinse şunları dile getirdi:

"Tüm takım arkadaşlarımız saha içinde ve saha dışında birbirimize yardımcı oluyoruz. Savunmada oynadığımız Eren Tokat, Mete Yıldız, Alper Tursun, Yusuf Şahin Örnek, Ali Çırak ve defansta oynayan tüm arkadaşlarımızla iletişimimiz çok iyi. Bu durum benim performansımın artmasına da önemli katkı oldu. Bu sezon çalıştığım tüm kaleci hocalarıma, yine kaleci kardeşlerime de teşekkür ederim. Hocalarımız bizlere hem mental hem fiziksel anlamda yardımcı oldular. Ben de iyi oynayarak performansımı yükselttim. Play-off maçlarında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Başarılarımla herkesi gururlandırmak istiyorum"

TORBALI METİN OKTAY YERLEŞKESİ'NDE ORGANİZASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Altınordu FK'nın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, büyük organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta U14 Gelişim Ligi finallerine ev sahipliği yapan Metin Oktay Yerleşkesi, bu hafta da U15 Gelişim Ligi'nde finalleri maçlarına ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan U14 Milli Takım seçmeleri de 5-6 Mayıs tarihlerinde 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Sporcuların ve Milli Takım seçme heyetinin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde otel konforunda konaklayacağı ifade edildi.