Altınordu avantajı kaptı

Nesine 2. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Altınordu sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla yenerek rövanş maçı öncesinde avantajı cebine koydu. 29. dakikada Burak Gültekin'in pasında savunma arkasına hareketlenen Ege'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 39. dakikada kornerden gelen topa Oğuz'un şutunda top direğin yanından az farkla auta gitti. 41. dakikada Naim'in, Bahattin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına geçen Yakal takımını öne geçirdi: 1-0. 47. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ersel'in kafası yandan auta çıktı. Mücadelede ilk yarı Altınordu'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

BAHATTİN ÜST DİREĞE TAKILDI

53. dakikada Bahattin'in ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye plasesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü. 68. dakikada Ömer'in vuruşunda kaleci Serhat topu kornere çeldi. 83. dakikada Uğur'un şutunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı son anda çeldi. Müsabakada kalan dakikalarda her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Altınordu sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 16 Mayıs Cuma günü Kastamonu'da oynanacak.

SAMİ SATILMIŞ 100. MAÇINA ÇIKTI

Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen Sami Satılmış, Kastamonuspor maçıyla birlikte kulübüyle 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadı. Kırmızı-lacivertli yönetim tarafından 20 yaşındaki genç orta sahaya kritik randevu öncesinde 100 numaralı forma ve plaket takdim edildi.