NESİNE 2. Lig Play-Off 2. Turu rövanş maçında evinde 1-0 yendiği Kastamonuspor'la cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Altınordu tura odaklandı. Kırmızı-lacivertliler, Kastamonu engelini de aşmak için planlarını yaptı. İzmir ekibi her türlü beraberlik ve galibiyet halinde turu geçen taraf olacak. Rakibin tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzayacak. Teknik Direktör Namet Ateş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk maçta oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Devamını getirmeliyiz. Turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi. Altınordu turu geçerse direkt grup finaline kalan Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek.