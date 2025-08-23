Altınordu’da kadro dağıldı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında bugün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 17.00'de Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu şok bir kararla 9 gurbetçi futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir temsilcisinde Ali Barak, Ali Çırak, Alparslan Baran, Bahattin Karahan, Emre Sabri Aydınel, Hüseyin Bulut, Keni Var Uzun, Selahattin Çankırlı ve Yusuf Şahin Örnek kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerden kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı- lacivertlilerde yaşanan son ayrılıklarla beraber kadrodaki oyuncu sayısı 17'ye düştü. Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem'den uzun süre faydalanamayacak Altınordu, iki yedek kalecisi dışında 14 futbolcuyla mücadele verecek. İzmir temsilcisi müsabakalarda kaleci değiştirmezse 3 değişiklik yapabilecek. Kulübü devretme kararı almasına rağmen yatırımcı bulamayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takıma transfer yapmayacağı öğrenildi