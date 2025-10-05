Kritik pazar

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden kritik maçlarda galibiyet için ter dökecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK deplasmanda Muşspor'un rakibi olacak. Maç, Muş Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak. 1 puanlı Somaspor gurbette eksi 35 puana sahip sonuncu Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda maç saat 14.30'da başlayacak. Fethiyespor deplasmanda Arnavutköy Bld ile kozlarını saat 15.30'da Bolluca Stadı'nda paylaşacak. Menemen FK sahasında 68 Aksaray Belediye'yi Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da konuk edecek.

LİDER ZORLU DEPLASMANDA

Beyaz Grup'ta Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da kapışacak. 3. Lig 4. Grup'ta Türkiye'deki profesyonel liglerin gol yemeyen tek takımı olarak haftaya lider başlayan Uşakspor, zorlu Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. Fethi Heper Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Ege takımlarının yer aldığı grupta saat 15.30'da Söke 1970 SK-Nazillispor, saat 19.00'da ise Balıkesirspor-Afyonspor, Tire 2021 Futbol Kulübü-İzmir Çoruhlu FK, Denizli İdmanyurdu Ayvalıkgücü Belediyespor maçları oynanacak.

SAVUNMAYA DUVAR ÖRDÜ

BUGÜN deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup lideri Uşakspor, geride kalan süreçte kalesine adeta duvar ördü. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 4 maçta da rakip forvetlere fırsat tanımadı. Aşigo, üçüncü sıradaki İç Anadolu ekibini de kayıpsız geçerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderlik koltuğundaki yerini korumak istiyor.