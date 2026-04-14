Altınordu o oyuncularıyla çıkış yakaladı

Buca derbisinde deneyimli stoper Eren Tokat (33) ve tecrübeli santrfor Hamza Küçükköylü'nün (29) golleriyle zafere uzanan kırmızı-lacivertlilerde bu iki ismin yanı sıra sezon ortasında takıma katılan Yılmaz Özeren (37), Sadi Karaduman (33), Abdullah Balıkuv (31), İsmail Güven (31) gibi deneyimli ayaklar ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştırarak İzmir temsilcisinin düşme hattından kurtulmasında önemli rol oynadı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in vazgeçilmezleri arasına giren bu isimler takımı ligde tutmayı hedefliyor. Ara transferde kadroya katılan Gökhan Süzen (38) ise sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor.