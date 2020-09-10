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Haberler Ankaragücü A.Gücü’ne yakışır takımla sahadayız

A.Gücü’ne yakışır takımla sahadayız

Başkent ekibi, Szukala dosyası dışında, transfer yasağına konu olan davalarla ile ilgili son adımı da atarken, geride kalan sezon forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların lisanslarını da çıkarmaya başladı.

A.Gücü’ne yakışır takımla sahadayız

10.09.2020, 09:47

Süper Ligin başlamasına çok kısa bir süre kala Ankaragücü taraftarını heyecanlandıran açıklama başkan Fatih Mert'ten geldi.

Başkan Fatih Mert, taraftarlara sosyal medya hesabından seslenerek, "Endişe etmeyin, Allah'ın izniyle Ankaragücü'ne yakışır bir takım pazar günü sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Mert, paylaşımında; "Sevgili Ankaragüçlüler sona yaklaştık. Transfer ettiğimiz oyuncular 15 gündür takımla birlikte çalışıyor. Sezonun ilk maçında yeni kadromuzla sahada olacağız" diye yazdı.

Ankaragücü'nün transfer yasağına neden olan Thomas Heurtaux ve Alessio Cerci konusunda son adımı attığı ve banka hesap numaraları istenen oyunculara alacaklarının aktarılacağı öğrenildi.

Lukasz Szukala'nın dosyasının henüz tamamlanmadığı, ödemesinin daha sonra yapılacağı belirtilirken, kulübü FIFA'ya şikâyet eden Wilfred Moke'ye de 600 Bin Euro ödendiği ileri sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından, Ankaragücü kulübü, eski oyuncularının lisanslarını çıkarmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Korcan Çelikay, Mert Topuz, İlhan Parlak, Atila Turan, Cebrail Karayel, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Furkan Bekleviç, Tiago Pinto, Ricardo Fredrich, Stylianos Kitsiou ve Saba Lobjanidze'ye lisansları verildi.

BADOU NDİAYE ADI GÜNDEME GELDİ

Ankaragücü'nde, daha önce anlaşılan isimlerin yanı sıra yeni isimlerde gündeme geliyor. Sarı Lacivertliler'in, Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye'yi kiralamak istediği öne sürüldü.

Başkent ekibinin, şu ana kadar yerli ve yabancı oyuncu olarak; Luka Adziç (Anderlecht), Jonathan Bolingi (Royal Antwerp), Zvonimir Sarlija (Kasımpaşa), Joseph Paintsil (Genk), Endri Çekici (Olimpija Ljubljana) ve Erdi Dikmen (Keçiörengücü) ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Listede ayrıca; Joher Rassaul (Adanademirspor), Polip Zinckernagel (FK Bodø/Glimt), Yavgen Shavhok (Lecce), Nelson Monte (Rio Ave), Kevin Bua (FC Basel), Michael Krmencik (Club Brugge), Harry Arter (AFC Bournemouth), Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Papiss Cisse (Alanyaspor), Taylan Antalyalı (Galatasaray) olduğu belirtiliyor.

ARSLAN'DAN KULÜBE ZİYARET

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan (Mücahit) Arslan, MKE Ankaragücü Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirerek, Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün son durumu hakkında bilgi alan Arslan, her zaman MKE Ankaragücü'nün yanında olduklarını ve kulübe her platformda gereken desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, konuğuna kulüp hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra verdikleri desteklerden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Ziyaretin sonunda Başkan Fatih Mert, Ali İhsan (Mücahit) Arslan'a üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.

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