MKE Ankaragücü evindeki maçı kaybetti

Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1

İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Kolovetsios'un penaltı noktasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, dar bir açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Lung'dan seken top direğe çarparak kornere gitti.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek net bir gol fırsatını engelledi.

72. dakikada Pinto, soldan ceza sahasına girerek topu arka direkteki Börven'e çıkardı. Börven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Son bölümde MKE Ankaragücü'nün baskısı önemli bir pozisyona dönüşmedi ve Hes Kablo Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, Hes Kablo Kayserispor'a başkent deplasmanında galibiyeti getiren golü MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu İlhan Parlak kaydetti. İlhan Parlak, ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü formasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de oynamıştı. Maçtan sonraki gün sarı-lacivertli kulüp, İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Yeni Malatyaspor sahasında galip geldi