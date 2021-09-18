Ankaragücü’nün bilegi bükülmüyor

TFF 1. Lig'de pazartesi günü Menemenpor'un deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü, yenilmez armada. Başkent ekibi bu sezon çıktığı 5 maçını kaybetmeden liderlik yarışını sürdürürken son 3 maçını da kazanmasını bildi. Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti. Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti. 4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.