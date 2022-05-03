Ankaragücü 5. kez başardı

TFF 1. Lig'de 67 puanla zirvede yer alan ve bitime iki hafta kala Süper Lig bileti alan MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Ankaragücü, 1980- 1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı. A.Gücü, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak. Başkent temsilcisi, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım.