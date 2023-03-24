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Haberler Ankaragücü Ankaragücü’nde Kafkas dönemi

Ankaragücü’nde Kafkas dönemi

24.3.2023

Ankaragücü’nde Kafkas dönemi
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Tolunay Kafkas, 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. Türkiye Futbol Federasyonunda 2017'de göreve başlayan Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak yakın zamana kadar çalıştı. Ankara doğumlu 54 yaşındaki teknik adam, daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'un başında bulunmuştu. Tolunay Kafkas, bu sezon başkent ekibinde görev yapan 4. teknik adam oldu. Tecrübeli teknik adam 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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