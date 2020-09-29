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Haberler Antalyaspor Mert Yılmaz Antalyaspor'da

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Fraport , sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla açıklama yapıldı.

Mert Yılmaz Antalyaspor'da

29.09.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,17:25

Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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