Belözoglu’ndan istifa sesleri geldi

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 5-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından istifa sinyali verdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde radikal kararların alınması gerektiğini ve bu anlamda gerekli konuşmayı başkanla yaptığını ifade etti. Belözoğlu, sorumluluğu almak istediğini başkana ilettiğini belirterek yaşanan skorun da net bir dibe vuruş olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onların da beraber hareket etmem gerekiyor. Çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğumu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum" dedi.