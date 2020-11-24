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Yine yen Başakşehir

İstanbul ekibi, Devler Ligi’nde grupta 2-1 yendiği M.United ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Maç 23.00’te başlayacak.

Yine yen Başakşehir
Giriş Tarihi: 24.11.2020

TÜRKİYE'Yİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden M.Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında bugün grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Maçta Romanya'dan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde eksikler göze çarpıyor. İstanbul ekibinde Caiçara, Crivelli, Aleksic ve Mehmet Topal kadroda yer almıyor.

MERT GÜNOK DA KADRODA
KALECİ Mert ile ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Mert, 10 gündür Milli Takım'da kamptaydı. Testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. UEFA da 'oynatabilirsiniz' deyince, kafileye aldık" dedi.

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