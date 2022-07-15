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Haberler Başakşehir Mesut imzayı attı

Mesut imzayı attı

15.7.2022

Mesut imzayı attı

FENERBAHÇE ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mesut Özil, dün Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil ve yıldız futbolcunun yakınları katıldı.

Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdiklerini ancak yıldız futbolcunun 1+1 yıllık sözleşme yönünde isteği olduğunu belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İki yıllık anlaşma teklif ettim ama kendisi 1 yıl sonra tekrar konuşalım dedi. Bizim için Mesut'la attığımız imza sadece formalite, o bu ailenin bir parçası olarak geldi. Rakam konusunda hiçbir zaman bizim normal takım içindeki kriterleri aşmadan, arkadaşlarının üzerine çıkmadan orada fedakarlık yapmıştır, onun için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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