  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

, ve 'ın 'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika haberi... 'nde , ve 'un play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18.09.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,10:11

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor gözünü 3. ön eleme turuna dikti.

2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.

3. ön eleme turunda mücadele edecek üç temsilcimizin turu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşması muhtemel takımlar da belli oldu.

Buna göre Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Beşiktaş:

CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva- Motherwell

Galatasaray:

Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec

Alanyaspor:

Sporting CP - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Copenhagen - Piast Gliwice

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA