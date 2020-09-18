Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor gözünü 3. ön eleme turuna dikti.

2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.

3. ön eleme turunda mücadele edecek üç temsilcimizin turu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşması muhtemel takımlar da belli oldu.

Buna göre Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Beşiktaş:

CSKA Sofia - B36

AC Milan - Bodo/Glimt

Hapoel Beer-Sheva- Motherwell

Galatasaray:

Rostov - Maccabi Haifa

Williem II - Rangers

Fehervar - Reims

FCSB - Slovan Liberec

Alanyaspor:

Sporting CP - Aberdeen

Mura - PSV Eindhoven

Copenhagen - Piast Gliwice