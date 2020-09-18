UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor gözünü 3. ön eleme turuna dikti.
2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.
3. ön eleme turunda mücadele edecek üç temsilcimizin turu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşması muhtemel takımlar da belli oldu.
Buna göre Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Beşiktaş:
CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva- Motherwell
Galatasaray:
Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec
Alanyaspor:
Sporting CP - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Copenhagen - Piast Gliwice
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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