Kartal fena dağıldı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a farklı skorla yenildi: 4-1. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Rio Ave'ye yenilerek elenen siyah-beyazlılar, rakibi karşısında yaptığı hataların bedelini çok ağır ödedi. 18'de Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı. 28'de Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 41'de Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 63'te Milosavic'in pasında topla buluşan Kravest'in şutunda top ağlara gitti: 2-0. 68'de Miya'nın ceza sahasında rakiplerini geçerek attığı şutta top yandan çıktı. 70'te sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

KONYA FARKA KOŞTU

78'te Kravest'in pasında çeza sahası yayından Shengelia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. 81'de Vida'nın ceza sahasındaki Miya'ya müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 83'te Kravest'in penaltı vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-0. 90+1'de sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu. Beşiktaş maçı 4-1 kaybetti.



LENS VE UMUT KADRO DIŞI

BEŞİKTAŞ'TA Konyaspor maçı öncesinde çifte şok yaşandı. Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ligde Trabzonspor ve Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Rio Ave maçında takımını yalnız bırakan teknik direktör Sergen Yalçın, 3 maç aradan sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte takımın başında sahaya çıktı. Ancak Yalçın'ın tekrar görevine geri dönmesiyle birlikte kadroda da değişimler yaşandı. Rio Ave karşısında performansı ve umursamaz tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Sergen Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takım bulacaklar ya da kadro dışı kalacaklar" dedi.



ÜÇ OYUNCU YOKTU

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan yıldız oyuncu Atiba ve Georges- Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçta gergin olduğu gözlendi. Genç teknik adamın özellikle Konyaspor'un 28. dakikada attığı golden sonra oyuncularının ağır davranmasına çok kızdığı görüldü.