Kartal zirveyi kaptı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı yenerek maç fazlasıyla liderliğe çıktı: 2-1. 10. dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta, Maxim'in ortasında ceza sahası içinde Olkowski'nin vuruşunda top üstten auta çıktı. 15'te Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 45'te Rıdvan'ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Topu savunma uzaklaştırdı.





DİCKO'NUN GOLÜ YETMEDİ

53'te Maxim'in ortasında savunma 72'de ani gelişen Beşiktaş atağında Larin'den pası alan Aboubakar, hızla içeri sokuldu ve savunmadan sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 89'da Dicko ceza sahası içinde yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 90'da topun başına geçen penaltıdan Dicko skoru belirledi: 2-1.



GÜRAY SAKATLANDI

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncusu Güray Vural ilk yarıda rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerden kalkamadı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Güray sahayı sedye ile terk etti. Güray karşılaşmaya devam edemezken yerine 39. dakikada Junior Morais dahil oldu.



BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı. Yalçın, Malatya deplasmanında kaleyi koruyan Utku Yuvakuran'ın yerine yeniden Ersin Destanoğlu'na görev verirken, sol bekte Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekerek Rıdvan Yılmaz'a forma verdi. Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine de Adem Ljajic'i görevlendirdi.





SAYGI DURUŞU

BİTLİS'İN Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu

RIDVAN 5 MAÇ SONRA

BEŞİKTAŞ'IN genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü. Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi. Öte yandan sakatlığını atlatan Francisco Montero, üç maç sonra kadroya girdi. Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.