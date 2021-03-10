Cenk Tosun start verdi

BEŞİKTAŞ, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dizindeki ödem nedeniyle tedavi gören Cenk Tosun koşulara başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.
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