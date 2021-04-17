Kartal’dan acı fren

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. 5'de penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı. 45+4'te serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

PAİNSTİL BÖYLE İSTEDİ

52'de sağ kanattan Rosier'in ortasında Kulusic kale sahasına ters bir vuruş yaptı ve topu ikinci kez kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 64'te sol kanattan sıfıra inen Paintsil, ceza sahasına sokulurken Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te Painstil penaltıyı gole çevirdi: 2-1. 85'te Pinto'nun pasıyla topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda Ersin topu çelmeyi başardı. 90+1'de Painstil, Gökhan tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Painstil skoru ilan etti: 2-2.



CENK TOSUN UNUTULMADIUNUTULMADI

SÜPER Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 45+4. dakikasında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, kendi ağlarını havalandırırken, gelen gol sonrasında Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek Cenk Tosun'un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor deplasmanında yaşadığı diz sakatlığı sonrasında sezon kapatan golcü futbolcu, Ankaragücü maçında atılan gol sonrasında unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular bu sezon birçok karşılaşmada sakatlık yaşayan takım arkadaşlarının formasıyla gol sevinci yaşamıştı.



RIDVAN 5 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.



YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen hafta oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Savunmanın solunda Fabrice Nsakala yeri ne Rıdvan Yılmaz'ı görevlendiren Yalçın, Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekerek cezası sona eren Josef'e orta sahada forma verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.



OĞUZHAN ŞOKU

SÜPER Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.